РИАМО - 15 мар. Пожар произошел на Инициативной улице в Москве, в ходе тушения пожара были спасены три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу: Инициативная улица, дом 7, корпус 2, поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС столичного главка МЧС в 18:03.

«Принятыми мерами в 18:56 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Пожар произошел на шести балконах на 11-м этаже 12-этажного дома. При этом огонь также перекинулся на три квартиры.

Сведений о пострадавших не поступало.