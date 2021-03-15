РИАМО - 15 мар. Арбитражный суд города Москвы признал решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Теплострой» о нарушении правил проведения торгов на выполнение работ законным, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее компания пожаловалась в антимонопольную службу на нарушение заказчиком правил проведения аукциона на выполнение капитального ремонта кирпичной дымовой трубы котельной «Воскресенского государственного каченного агрегатного завода» (ФКП «ВГКАЗ»).

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Теплострой» необоснованной», - сообщает пресс-служба.

Не согласившись с решением, компания обратилась в суд, но там доказали обоснованность решения УФАС.

В прошлом году за уклонение от заключения договора на ремонт трубы котельной ФКП «ВГКАЗ» компанию уже внесли в реестр недобросов6естных поставщиков. Второй шанс на выполнение работ фирме не дали.