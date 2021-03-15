РИАМО - 15 мар. Во второй половине текущей недели температура воздуха в Москве и Московской области опустится до минус 1 градуса днем, ночью — до минус 5 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Теплые воздушные массы сохранят положительные показатели температуры, даже ночью в понедельник и во вторник ожидаем до плюс 5 градусов. Начиная со среды, в Московский регион придет небольшое похолодание», — сказал Синенков.

Он отметил, что температура воздуха днем в Москве и области составит от 0 до минус 1 градуса, ночью — до минус 5 градусов, что соответствует температурным нормам второй декады марта.

«Существенных осадков не ожидаем. Атмосферное деление будет в пределах нормы — 744-747 миллиметров ртутного столба», — сказал синоптик.

Специалист добавил, что на предстоящих выходных погода будет комфортна для лыжных прогулок.