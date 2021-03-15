РИАМО - 15 мар. В преддверии Международного дня лесов комитет лесного хозяйства Московской области запустил челлендж, в котором необходимо обнимать деревья, сообщает пресс-служба подмосковного комитета.

«Деревья - наше богатство, сокровище, дар природы. Они обладают безумной энергетикой, они - хранители истории и безмолвные летописцы. Считается, что деревья могут дать сил, успокоить, наполнить, гармонизировать. Только остановитесь, прислушайтесь, обнимите и почувствуйте это единение», – говорится в сообщении.

Для участия в мероприятии необходимо разместиться свои объятья в Instagram-аккаунте с хештегом #обнимидерево. Самые интересные фотографии и видеозаписи будут размещены на страницу комитета.

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 марта Международным днем лесов. Таким образом, праздник, который посвящен теме сохранения лесов, отмечается ежегодно именно в этот день. В текущем году он выпадает на конец недели.