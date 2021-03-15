РИАМО - 15 мар. Пожарные ликвидировали возгорание в подсобном помещении на улице Подвойского в Пресненском районе Москвы, из здания самостоятельно эвакуировались два человека, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В 18:58 пожар на улице Подвойского, владение 5/19 ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Возгорание происходило в подсобном помещении на втором этаже», — сказал собеседник агентства.

По его словам, два человека покинули здание самостоятельно, их осматривают медики.

Как уточнили агентству в пресс-службе «Мосгаза», инцидент не связан с сетевым газом. Здание, где произошло возгорание, не газифицировано. В непосредственной близости газовых сетей и объектов «Мосгаза» нет.