РИАМО - 15 мар. Следственный комитет организовал проверку по информации об отравлении детей в Раменском городском округе, опрашивается персонал спортивного центра и дети, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ранее девять подростков в возрасте от 14 до 16 лет пожаловались на отравление на спортивной базе в поселке Кратово. Прокуратура области начала проверку по факту инцидента. Врачи оказывают детям всю необходимую помощь.

«В настоящее время следователями и криминалистами во взаимодействии с сотрудниками Роспотребнадзора проводится осмотр, опрашивается персонал центра и дети», – говорится в сообщении.

Причины недомогания детей устанавливаются.