РИАМО - 15 мар. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что дети, сталкивающиеся с травлей от сверстников в школе, не должны противостоять этому в одиночку.

«Я к этому (травле детей - ред.) резко негативно отношусь. Преподаватели и учителя должны смотреть, кто эти борзые, кто буллит. Есть те дети, кто занимает боксом, есть те, кто занимается музыкой. Нельзя подавлять личность. Ребят, которые этим (буллингом - ред.) занимаются, я осуждаю», — сказал Воробьев в интервью тиктокерше Арине Ростовской.

По словам губернатора, у детей в такой ситуации есть два варианта развития событий — «найти союзников или дать отпор».

«Если тебя унижают и оскорбляют, ты не должен давать заступать за линию, должен включать силы — родителей, педагогов, самому. <…> Нельзя, чтобы тебя ломали. А те, кто этим занимается, должны получить должное», — добавил Воробьев.

По признанию губернатора, он сам достаточно часто дрался в школе и в обиду себя не давал.

«Дрался ли я? Дрался. Били ли меня? Били. Но я старался не давать себя в обиду», — заключил он.