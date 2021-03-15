РИАМО - 15 мар. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что дети, сталкивающиеся с травлей от сверстников в школе, не должны противостоять этому в одиночку.
«Я к этому (травле детей - ред.) резко негативно отношусь. Преподаватели и учителя должны смотреть, кто эти борзые, кто буллит. Есть те дети, кто занимает боксом, есть те, кто занимается музыкой. Нельзя подавлять личность. Ребят, которые этим (буллингом - ред.) занимаются, я осуждаю», — сказал Воробьев в интервью тиктокерше Арине Ростовской.
По словам губернатора, у детей в такой ситуации есть два варианта развития событий — «найти союзников или дать отпор».
По признанию губернатора, он сам достаточно часто дрался в школе и в обиду себя не давал.
«Дрался ли я? Дрался. Били ли меня? Били. Но я старался не давать себя в обиду», — заключил он.
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