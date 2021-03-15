РИАМО - 15 мар. На масленичных выходных 13-14 марта жители Подмосковья совершили 2,4 млн поездок на автобусах и свыше 1,96 млн поездок на поездах ЦППК, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наибольший пассажиропоток пришелся на субботу. Наиболее востребованным железнодорожным направлением стало Ярославское, здесь было перевезено более 379 тыс пассажиров», - сообщили в пресс-службе.

На автобусах «Мострансавто» за выходные проехали 1,5 млн пассажиров. Самым популярным маршрутом стал №22 «ст. Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)». По нему проехали более 20 тыс раз на выходных.

Более 815 тыс раз проезд оплатили социальными картами жителя Подмосковья и москвича. Бесконтактным способом оплаты воспользовались 389 тыс раз. Еще 320 тыс раз проезд оплачивали картой «Стрелка».

Общественный транспорт проходит противовирусную дезинфекцию. В салоне по-прежнему нужно надевать защитную маску.

Масленичные гулянья проходили почти в 100 парках Подмосковья, их посетили свыше 780 тысяч человек.