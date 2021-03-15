РИАМО - 15 мар. В столице выпустили серию тематических «Троек» с LEGO, тираж проездных составил 10 тысяч экземпляров, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Карточки можно не только купить в кассах метро, но и выиграть в конкурсе.

«Чтобы получить их, нужно с 22 марта прийти на выставку в павильон МЦД, сфотографироваться и выложить фото в Instagram с хештегом #ГородБудущегоLEGO», – говорится в сообщении.

Победители станут известны 29 марта, их выберут с помощью генератора случайных чисел.

С 2013 года выпущено 36 миллионов транспортных карт «Тройка», этой картой теперь можно оплачивать проезд не только в столичном транспорте, но и в Подмосковье, а также в Тульской области.

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