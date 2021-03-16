В феврале сервис «Яндекс. Лавка» запустил в работу роботов-курьеров – они доставляют заказы в жилые дома на Ходынском поле в Москве. Робот «Ровер» представляет собой небольшой контейнер на шести колесах с крышкой, которую может разблокировать только заказчик. Робот сам планирует маршрут, оценивает обстановку и объезжает препятствия. Подобные роботы также используются в Сколкове для доставки документов и в Иннополисе под Казанью. Пользователи «Яндекс. Лавки» рассказали РИАМО, как получали заказы от робота-курьера.
Максим, 22 года:
«Еще в декабре мы праздновали день рождения друга на съемной квартире в районе «ЦСКА». Мы решили заказать пиццу и воспользовались сервисом «Яндекс. Лавка». После оплаты заказа другу пришло оповещение, что пиццу нам привезет беспилотный «Ровер». Конечно, я удивился! Про таких роботов я слышал от друзей, работающих в «Яндексе», и не ожидал сам его увидеть.
Мы сразу поняли, что нужно спуститься вниз: логично, что на этаж робот не поднимется.
Получить заказ очень просто: нужно разблокировать «Ровер» через приложение, он откроет крышку, и можно забирать еду.
Внутри у робота термосумка, как у курьеров, может, чуть меньше.
Как только мы забрали заказ, он немного потупил, развернулся на месте и поехал на базу.
Такие роботы-доставщики – очень перспективное явление на рынке. На мой взгляд, это более эффективная замена курьерам, так как для человека это слишком рутинная работа. У робота прописаны все маршруты, ему легко рассчитать точное время доставки. Часто можно увидеть, как курьеры везут заказы на велосипедах в любую погоду, даже в зимнее время – внедрение роботов поможет в этом плане облегчить работу человеку.
В будущем, мне кажется, доставку будут производить вообще с помощью дронов, по воздуху!»
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Филипп, 24 года:
«Я столкнулся с таким роботом, когда их только начали вводить и про них почти никто не слышал: это было настоящей сенсацией. Я заказал доставку через «Яндекс. Лавку» и, как только получил сообщение о том, что ко мне приедет робот, сразу пошел его встречать. Я обрадовался, что мне так повезло – это очень необычно, удивительно, до чего дошел прогресс.
Я понаблюдал за роботом: он просто едет, перед поворотами, перекрестками и переходами останавливается, думает и двигается дальше. Если честно, мне не очень понятно, как он ориентируется в сугробах.
Я не верю, что в ближайшем будущем роботы будут самостоятельно развозить еду – у нас не та страна, где можно оставлять их без присмотра. Наверное, такое возможно только в том случае, если доставка будет по воздуху. Объективно робот сейчас – это тот же курьер, потому что человек тоже идет следом, как мне показалось. Правда, не несет еду на своей спине.
Думаю, что в ближайшем будущем заменять курьера на робота неэффективно: роботы будут ломаться, не будут видеть ориентиров из-за погодных условий, их будут воровать. В итоге это только ухудшит доставку. Для запуска на полную робо-доставок нужно создать для этого инфраструктуру и изменить сознание людей».
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Елена, 33 года:
«Я уже слышала о таких роботах – мне неоднократно рассказывали о них друзья, живущие в Иннополисе. Всегда было интересно, каково это – получать заказ от робота. Недавно узнала, что мой район входит в зону доставки «Роверами», и недавно мой обед мне принес именно такой курьер.
И это неудивительно, особенно в наших погодных условиях. Я не сразу смогла спустится вниз, чтобы забрать заказ, поэтому «курьер» минут десять мерз около подъезда и ждал меня.
Разблокировать робота очень просто – нужно дать разрешение в приложении, крышка откроется и заказ можно будет забрать. Удобно, особенно для тех, кто не хочет контактировать с человеком. Ну и, конечно, очень необычно: понимаешь, что будущее уже здесь!
Не уверена, что роботы полностью заменят курьеров. Думаю, должно пройти еще несколько десятков лет, прежде, чем это произойдет. Хорошо ли это? Тоже спорный вопрос. Да, мы, с одной стороны, уберем рутинную работу; но с другой – лишим возможности подработки тысячи людей».
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