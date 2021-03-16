В феврале сервис «Яндекс. Лавка» запустил в работу роботов-курьеров – они доставляют заказы в жилые дома на Ходынском поле в Москве. Робот «Ровер» представляет собой небольшой контейнер на шести колесах с крышкой, которую может разблокировать только заказчик. Робот сам планирует маршрут, оценивает обстановку и объезжает препятствия. Подобные роботы также используются в Сколкове для доставки документов и в Иннополисе под Казанью. Пользователи «Яндекс. Лавки» рассказали РИАМО, как получали заказы от робота-курьера.

Максим, 22 года:

из личного архива Максима

«Еще в декабре мы праздновали день рождения друга на съемной квартире в районе «ЦСКА». Мы решили заказать пиццу и воспользовались сервисом «Яндекс. Лавка». После оплаты заказа другу пришло оповещение, что пиццу нам привезет беспилотный «Ровер». Конечно, я удивился! Про таких роботов я слышал от друзей, работающих в «Яндексе», и не ожидал сам его увидеть.

Мы сразу поняли, что нужно спуститься вниз: логично, что на этаж робот не поднимется.

Встречали его всей толпой – посмотреть хотели все. Сразу начали записывать видео, чтобы поделиться в соцсетях.

Получить заказ очень просто: нужно разблокировать «Ровер» через приложение, он откроет крышку, и можно забирать еду.

Внутри у робота термосумка, как у курьеров, может, чуть меньше.

Как только мы забрали заказ, он немного потупил, развернулся на месте и поехал на базу.

Такие роботы-доставщики – очень перспективное явление на рынке. На мой взгляд, это более эффективная замена курьерам, так как для человека это слишком рутинная работа. У робота прописаны все маршруты, ему легко рассчитать точное время доставки. Часто можно увидеть, как курьеры везут заказы на велосипедах в любую погоду, даже в зимнее время – внедрение роботов поможет в этом плане облегчить работу человеку.

В будущем, мне кажется, доставку будут производить вообще с помощью дронов, по воздуху!»

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Филипп, 24 года:

из личного архива Максима

«Я столкнулся с таким роботом, когда их только начали вводить и про них почти никто не слышал: это было настоящей сенсацией. Я заказал доставку через «Яндекс. Лавку» и, как только получил сообщение о том, что ко мне приедет робот, сразу пошел его встречать. Я обрадовался, что мне так повезло – это очень необычно, удивительно, до чего дошел прогресс.

Я понаблюдал за роботом: он просто едет, перед поворотами, перекрестками и переходами останавливается, думает и двигается дальше. Если честно, мне не очень понятно, как он ориентируется в сугробах.

Мне показалось, что рядом с роботом идет человек, который делает вид, что не с ним. Когда робот останавливается, человек останавливается тоже. Скорее всего, он не управляет роботом, а просто охраняет его: иначе его быстро утащат.

Я не верю, что в ближайшем будущем роботы будут самостоятельно развозить еду – у нас не та страна, где можно оставлять их без присмотра. Наверное, такое возможно только в том случае, если доставка будет по воздуху. Объективно робот сейчас – это тот же курьер, потому что человек тоже идет следом, как мне показалось. Правда, не несет еду на своей спине.

Лично мне все равно приятнее получить свой заказ от человека, робот – это как аттракцион: необычно и прикольно.

Думаю, что в ближайшем будущем заменять курьера на робота неэффективно: роботы будут ломаться, не будут видеть ориентиров из-за погодных условий, их будут воровать. В итоге это только ухудшит доставку. Для запуска на полную робо-доставок нужно создать для этого инфраструктуру и изменить сознание людей».

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Елена, 33 года:

из личного архива Максима

«Я уже слышала о таких роботах – мне неоднократно рассказывали о них друзья, живущие в Иннополисе. Всегда было интересно, каково это – получать заказ от робота. Недавно узнала, что мой район входит в зону доставки «Роверами», и недавно мой обед мне принес именно такой курьер.

Заказ доставляли немного дольше обычного – видимо, робот только изучает местность и прокладывание маршрута занимает больше времени.

И это неудивительно, особенно в наших погодных условиях. Я не сразу смогла спустится вниз, чтобы забрать заказ, поэтому «курьер» минут десять мерз около подъезда и ждал меня.

Разблокировать робота очень просто – нужно дать разрешение в приложении, крышка откроется и заказ можно будет забрать. Удобно, особенно для тех, кто не хочет контактировать с человеком. Ну и, конечно, очень необычно: понимаешь, что будущее уже здесь!

Не уверена, что роботы полностью заменят курьеров. Думаю, должно пройти еще несколько десятков лет, прежде, чем это произойдет. Хорошо ли это? Тоже спорный вопрос. Да, мы, с одной стороны, уберем рутинную работу; но с другой – лишим возможности подработки тысячи людей».