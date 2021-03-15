РИАМО - 15 мар. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает соцсеть TikTok увлекательной для детей, но при этом в развлечениях должна быть мера.

По словам Воробьева, TikTok ему показала его дочка Мария.

«Я думаю, что не факт, что TikTok — это серьезно, но это увлекательно и интересно. Детей это влечет и это им нравится», — сказал Воробьев в интервью тиктокерше Арине Ростовской.

Он добавил, что соцсеть интересна детям и подросткам из-за огромного количества «счастливых и заводных» людей, однако в развлечениях должна быть мера.

Губернатор выступил против радикального запрета на пользование детьми данным сервисом. Если это не мешает учебе, то лучше родителям договорится с детьми и установить какой-то лимит.

Воробьев также добавил, что не против, если его дети вдруг захотят стать блогерами. При этом они должны будут нести ответственность за контент.

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