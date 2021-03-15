РИАМО - 15 мар. В Балашихе прошел чемпионат и первенство Подмосковье по тхэквондо МФТ – отборочный этап в состав региональной команды Московской области для дальнейшего участия во всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба федерации.

Победители турнира смогут принять участие чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ.

«Балашихинские тхэквондисты давно зарекомендовали себя как лидеры Подмосковья и центрального региона по тхэквондо, и, являясь хозяевами турнира, не могли не показать высочайший уровень подготовки», - говорится в сообщении.

Так, 60 спортсменов из Школы боевых искусств Дмитрия Яковлева из Балашихи, Краснознаменска, Королева и Реутова завоевали 65 медалей, из которых 24 золотых, 19 серебряных и 22 бронзовых.

Члены сборной России по тхэквондо МФТ, обладатели черных поясов из Подмосковья Демкин Алексей, Качевский Андрей и Головнева Милана показали наиболее качественные и зрелищные поединки, одержав уверенные победы.

Кроме того, победу на соревнованиях одержали перспективные спортсменки Федорова Полина, Жиркова Мария и Пикалова Елизавета. Они подтвердили свои намерения в скором времени войти в состав не только региональной команды, но и в состав главной команды нашей страны.

Президент Федерации тхэквондо МФТ Московской области Александр Менчук высоко оценил уровень подготовки спортсменов региона и пожелал удачи на предстоящем Кубке России, который уже в начале мая пройдет в Санкт-Петербурге.