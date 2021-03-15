РИАМО - 15 мар. Сотрудники Гостехнадзора совместно с полицейскими проверили на масленичных гуляниях безопасность на 152 аттракционах в регионе, они выявили 12 нарушений, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Выявлено 12 случаев нарушения обязательных требований эксплуатантами аттракционов. Привлечено к административной ответственности 4 администратора за отсутствие на рабочем месте во время работы аттракциона», - сказал и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Инспекторы проверяли уже действующие аттракционы и те, которые подготовили к масленице. Также они искали незарегистрированные аттракционы.

По словам Воскресенского контроль за аттракционами на улице и в ТЦ в Подмосковье будет продолжаться.

Масленичные гулянья проходили почти в 100 парках Подмосковья, их посетили свыше 780 тысяч человек.