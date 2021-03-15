РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. На XXXIII Московских студенческих спортивных играх воспитанник СШОР Люберец завоевал серебряную медаль в прыжках в длину, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Соревнования проводились по различным видам спорта среди вузов в течение учебного года. В них поучаствовали свыше 100 спортсменов из Москвы и Московской области.

«21-летний студент Российского государственного университета нефти и газа, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Люберец Никита Беляков завоевал на играх серебряную медаль в прыжках в длину. Его результат - 1 метр и 90 сантиметров. Желаем спортсмену новых побед!» - говорится в сообщении.