РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. В подмосковном Подольске выявили собаку, которой поставили подозрение на бешенство, животное проживает вместе с хозяевами в одном из домов на улице Кирова, сообщается на сайте администрации округа.

«Государственное бюджетное учреждение ветеринарии МО «Территориальное ветеринарное управление №5», подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает о подозрении на бешенство собаки в одной из квартир в доме №35 по улице Кирова в Подольске», - говорится в сообщении.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

«Если все же с вами произошел несчастный случай – укусила собака, кошка или напало дикое животное, необходимо немедленно обработать место укуса, промыв водой с мылом для удаления слюны с вирусом бешенства, затем обработать 70% спиртом или 5% спиртовым раствором йода. В этот же день нужно обратиться в травматологический пункт для получения первой прививки против бешенства. Врач травматологического пункта назначит курс лечения», – поясняется в материале.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно Государственной ветеринарной службой бесплатно.