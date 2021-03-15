РИАМО - 15 мар. В столице представили новый арт-троллейбус от музея транспорта Москвы, который подарит пассажирам ощущение весны, работала над необычным троллейбусом художница Ирина Корина, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Его расписала художница Ирина Корина, и это настоящий праздник цвета: рощи лип, берез, ольхи, речка — кусочек лета в городе», – говорится в сообщении.

Транспорт доступен для проезда с 08:30 до 20:00 по кольцевому маршруту Т без специального билета. Маршрут связывает Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу, где в 2023 году откроется упомянутый музей.