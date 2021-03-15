РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. В Королеве полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли более 6 тысяч человек, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Услугами мобильного пункта в гипермаркете «Глобус» воспользовались 750 человек. Также прививку можно сделать в городских поликлиниках.

«Почти 9,3 тысячи жителей Королева сделали прививку от Covid-19, а полный курс вакцинации прошли более 6 тысяч человек», - сказал собеседник агентства.

Для прохождения вакцинации необходимо предварительно записаться в любой из пяти стационарных прививочных пунктов, расположенных в городских поликлиниках, пройдя по ссылке, либо по телефону 122.

В Королеве работают шесть пунктов вакцинации: в поликлинике на улице Циолковского, дом 24; в поликлинике филиала «Костинский» на улице Дзержинского, дом 11; в поликлинике филиала «Юбилейный» в микрорайоне Юбилейный на улице Пионерской, дом 8/10; в поликлинике филиала «Первомайский» на улице Первомайской, дом 19; в поликлинике Завокзального района на улице Павлова, дом 10.

Мобильный пункт в гипермаркете «Глобус» работает с 14:00 до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 16:00 в выходные.

Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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