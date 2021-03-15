РИАМО - 15 мар. На текущий момент на участке Царицыно – Подольск возобновлены остановки для поездов, которые следуют в сторону области, пассажиров просят следить за объявлениями, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Остальные поезда продолжили движение», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что на МЦД-2 и Курском направлении в сторону области задерживаются несколько поездов. Причиной этому стала незапланированная остановка пригородного поезда на участке «Красный Строитель» – «Щербинка». В настоящий момент его уже отбуксировали посредством вспомогательного локомотива.

Пассажиров просят быть внимательны в связи с точечными корректировками в расписании, которые внесут для ввода в график.