РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска выявили 8 пьяных водителей на дорогах округа за прошедшую неделю, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«В Подольске сотрудники ГИБДД с 8 по 14 марта проводили профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого проверяли водителей на наличие у них признаков опьянения. В ходе проведенного комплекса профилактических мероприятий автоинспекторами было выявлено 8 нарушителей. Из них семерых привлекли к административной ответственности, а одного - к уголовной за повторное правонарушение», - говорится в сообщении.

В соответствии с административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то он несет уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.