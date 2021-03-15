РИАМО - 15 мар. Мособлгосэкспертиза согласовала проект Дома культуры в подмосковной Черноголовке, здание планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства центра культурного развития. Это будет современный комплекс с киноконцертным залом, театральной студией, костюмерными, классами для занятий музыкой, хореографией и кружков», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Площадь здания составит 3 тыс кв м. Территорию вокруг ДК благоустроят и озеленят, а также создадут на ней прогулочную зону для отдыха и детские площадки.

Проектно-сметный план проверяли на соответствие физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектом.

Реализация проекта ведется за счет бюджета в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.