РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. В подмосковных Люберцах в ближайшее время планируют вывезти мусор, скопившийся на плотинах и берегах водоемов, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник администрация Люберец провела плановую проверку гидротехнических сооружений (ГТС) в черте округа. В связи с обильным количеством выпавших зимой осадков комиссия в составе сотрудников управления по охране окружающей среды и сотрудников ГО и ЧС осмотрела четыре гидротехнических сооружения - на реке Македонке, вблизи Малаховского озера, на каскадных прудах притоков реки Пехорки в деревнях Токарево и Жилино.

«Состояние ГТС удовлетворительное. Кроме того, осмотрены гребни плотин и береговая зона водоемов, зафиксированные накопления древесных и бытовых отходов будут вывезены администрацией в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Плановые проверки будут проводить еженедельно на всем протяжении весны.