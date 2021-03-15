РИАМО - 15 мар. Подмосковных поставщиков и производителей приглашают 18 марта на ежегодное мероприятие - торгово-закупочную сессию с представителями компании Wildberries, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В рамках данного мероприятия представители компании смогут познакомить производителей и фермеров Московской области с условиями реализации продукции через маркетплейсы, а также обсудить процедуру заключения договоров на поставку продукции», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Для того, чтобы продавать свою продукцию через маркетплейс, нужно зарегистрироваться на портале компании, затем разместить свои товары на складе. В свою очередь покупатель делает заказ через портал холдинга, оплачивает его стоимость, и курьерская служба компании осуществляет доставку товара до покупателя.

Для подтверждения участия и получения ссылки для подключения к встрече нужно направить заявку по электронной почте: PolutsyganEO@mosreg.ru с указанием наименования организации, ФИО, должности, контактного телефона, категории производимой продукции.