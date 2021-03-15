РИАМО - 15 мар. Жители Москвы со 2 апреля смогут посетить ярмарки выходного дня, заявки на участие от фермеров и предпринимателей принимаются до 19 марта включительно, сообщается на сайте мэра Москвы.

Подать заявку можно там же. Для этого нужно в каталоге услуг для бизнеса выбрать категорию «Реклама, торговля и общепит» и далее - онлайн-услугу «Предоставление места на ярмарке выходного дня». Нужно пройти регистрацию и обязательно внести сведения ОГРН (ОГРНИП) и ИНН, а также данные о хозяйстве.

«Места на ярмарках предоставляют по принципу очередности: они достаются тем, кто раньше подал заявку и при этом соответствует всем требованиям. Те, кому не хватит мест, попадут в лист ожидания: если в течение торговой сессии появится свободное место, его предложат им в порядке очереди», - сообщается на сайте.

Всего в этом сезоне на ярмарках будет предусмотрено 1526 торговых мест по 65 адресам, распределенным по всей Москве.

Для безопасности и качества продукции, все торговцы должны иметь при себе необходимые документы, включая медкнижки. Это нужно, чтобы их в случае необходимости могли проверить организаторы или инспекторы.

Фермерам нужно дополнительно иметь документы, подтверждающие ведение сельского хозяйства, документы на участок, на котором оно ведется, а также документы, подтверждающие родство, если торговлей фермер занимается не самостоятельно.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, соответственно, должны иметь товаросопроводительные документы.

Московские ярмарки выходного дня работают с апреля по декабрь по пятницам, субботам и воскресеньям. Адреса ярмарок выходного дня можно узнать на портале открытых данных и на сайте проекта «Наш город».