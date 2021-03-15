РИАМО - 15 мар. Жители Москвы со 2 апреля смогут посетить ярмарки выходного дня, заявки на участие от фермеров и предпринимателей принимаются до 19 марта включительно, сообщается на сайте мэра Москвы.
Подать заявку можно там же. Для этого нужно в каталоге услуг для бизнеса выбрать категорию «Реклама, торговля и общепит» и далее - онлайн-услугу «Предоставление места на ярмарке выходного дня». Нужно пройти регистрацию и обязательно внести сведения ОГРН (ОГРНИП) и ИНН, а также данные о хозяйстве.
Всего в этом сезоне на ярмарках будет предусмотрено 1526 торговых мест по 65 адресам, распределенным по всей Москве.
Для безопасности и качества продукции, все торговцы должны иметь при себе необходимые документы, включая медкнижки. Это нужно, чтобы их в случае необходимости могли проверить организаторы или инспекторы.
Фермерам нужно дополнительно иметь документы, подтверждающие ведение сельского хозяйства, документы на участок, на котором оно ведется, а также документы, подтверждающие родство, если торговлей фермер занимается не самостоятельно.
Юрлица и индивидуальные предприниматели, соответственно, должны иметь товаросопроводительные документы.
Московские ярмарки выходного дня работают с апреля по декабрь по пятницам, субботам и воскресеньям. Адреса ярмарок выходного дня можно узнать на портале открытых данных и на сайте проекта «Наш город».
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