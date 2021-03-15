РИАМО - 15 мар. Жилой дом с круглыми экркерами и скульптурными панелями с орнаментом в виде автозапчастей построят на территории бывшего завода ЗИЛ в составе ЖК «ЗИЛАРТ» на юге столицы, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы.

«Начались фасадные работы на одном из четырех корпусов дома №17 на ЗИЛе. Его дизайн выполнен таким образом, что дом кажется ажурным. Части его фасада, собранные вместе, составляют огромную авангардную картину», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, фасад выполнен в черно-белых цветах за авторством голландского архитектурного бюро DROM. Дом наиболее удачно вписывается в концепцию ЖК «ЗИЛАРТ», где каждый дом произведение искусства.

Авторы проекта рассказывают, что для парадных фасадов специально разработали ажурный узор на декоративных панелях из фибро-бетона.

«При ближайшем рассмотрении в этом затейливом рисунке можно увидеть очертания деталей автомобилей – валов, роторов и шестерней, что создает эффект неожиданности, учитывая тонкость и нежность узора, и одновременно напоминает об историческом прошлом этого места», - сказали авторы проекта.

Дизайнеры из бельгийской компании Lion Beach с помощью компьютерной анимации проработали узор таким образом, чтобы он эффектно смотрелся и при дневном свете и ночью, когда светятся окна.

Специалисты бюро Meganom контролировали соответствие работ единому дизайн-коду ЖК. Застройщик «Группа ЛСР» привлекает ко всем своим проектам ведущие архитектурные бюро для концепции «все включено».