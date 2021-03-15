РИАМО - 15 мар. Несколько поездов МЦД-2 и Курского направления Московской железной дороги в сторону области задерживаются, пока другой поезд не уберут с путей, сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

«На D2 и Курском направлении в сторону области задерживаются несколько поездов из-за незапланированной остановки пригородного поезда на участке Красный Строитель - Щербинка. В ближайшее время его уберут вспомогательным локомотивом. Пожалуйста, следите за объявлениями», - сообщили в пресс-службе.

Электрички будут объезжать стоящий поезд по другому пути, поэтому на участке от Царицыно до Подольска они следуют без остановок.