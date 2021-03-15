РИАМО - 15 мар. Специалисты «Мособлгаза» провели комплекс мероприятий по обеспечению безопасного и безаварийного газоснабжения потребителей во время весеннего паводка, аварийные бригады переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-службы компании.

Так, были проверены надземные переходы и дамбы с газопроводами, настройки газового оборудования, находящегося в зоне подтопления в связи с наступлением периода паводков. Обеспечен постоянный контроль за состоянием строящихся газопроводов и газопроводов, принятых в эксплуатацию в минувший осенне-зимний период.

«Жители районов, попадающих в зону возможного подтопления, должны помнить о том, что в случае поступления воды в помещение необходимо отключить все газовые приборы, перекрыть кран на входе в жилой дом и краны на спусках к газовым приборам. Почувствовав запах газа, следует немедленно вызвать аварийную службу по телефонам: 104, 112», - отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Также газовики взяли под особый контроль газораспределительные сети и сооружения на них, попадающие в зону возможного подтопления.

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