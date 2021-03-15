РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Юрлицам подмосковного Подольска рекомендуется предоставить заявления на налоговые льготы в 1 квартале 2021 года, говорится в сообщении Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

С 2020 года в отношении налогообложения земельных участков и транспортных средств юридических лиц реализован бездекларационный порядок администрирования. Налоговыми органами будут направляться организациям сообщения об исчисленной сумме земельного налога. В то же время налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны предоставить в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы, а также документы, подтверждающие право на нее.

«По транспортным средствам и земельным участкам, которые не являются объектами налогообложения, заявление о льготе представлять не требуется. Если на дату формирования сообщения у налогового органа нет информации о заявленной организацией льготе, в него будут включены суммы исчисленных налогов без учета льгот, что может привести к выявлению недоимки или перерасчету налога. Поэтому заявление о налоговой льготе за 2020 год организациям целесообразно представить в течение 1 квартала 2021 года», - говорится в сообщении.

Авансовые платежи по земельному и транспортному налогам за налоговый период 2021 года подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Формирование и направление сообщений об исчисленных налоговым органом сумм транспортного и земельного налогов за налоговый период 2020 года будет произведено не ранее 1 июня.