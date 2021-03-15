РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. На личный прием к главе городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому записались 10 человек, проблему каждого жителя рассмотрели отдельно, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В понедельник Ружицкий провел традиционный личный прием жителей, на котором рассмотрел шесть вопросов.

«Чаще всего люберчан приводят ко мне серьезные проблемы. Разбираем каждый конкретный случай и всегда стараемся найти выход из сложившейся ситуации. Сегодня на прием записались 10 человек. Все вопросы держу под личным контролем», - сказал Ружицкий.

Житель поселка Октябрьский обратился к главе с просьбой разобраться с вопросом предоставления земельного участка. Мужчина хочет организовать на нем личное подсобное хозяйство. Вопрос не решается с 2020 года. Ружицкий поручил своему заместителю разобраться с проблемой.

Житель микрорайона Зенино попросил главу модернизировать действующую хоккейную коробку.

«Я предлагаю качественно улучшить хоккейную коробку возле школы №28 - поменять старое покрытие на новое, ровное, универсальное. Летом здесь ребята смогли бы играть в футбол, а зимой, залив каток - в хоккей», - пояснил он.

Улучшить свои жилищные условия попросила жительница поселка Октябрьский. Долгие годы женщина живет в комнате коммунальной квартиры вместе с тремя родственниками разного возраста и пола.

«Мы посмотрим, чем сможем вам помочь. Вопрос сложный», - отметил Ружицкий.

Кроме того, на приеме рассмотрели вопросы правомерности выбора новой управляющей компании в Люберцах, завершения строительства жилых домов в ЖК «Томилино».