РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Жителям подмосковного Подольска, которые относятся к льготным категориям граждан, необходимо подать заявления на предоставление налоговой льготы, говорится в сообщении Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

«В случае, если налогоплательщик относится к льготной категории физических лиц, имеющих право на налоговую льготу, и на него не распространяется предусмотренный пунктом 10 статьи 396 и пунктом 6 статьи 407 Налогового кодекса РФ беззаявительный порядок предоставления льгот, то в данном случае ему целесообразно подать в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы», - говорится в сообщении.

Утверждена форма заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

«В новом заявлении у налогоплательщика есть выбор: представить документы, подтверждающие право на льготу, или только сообщить реквизиты таких документов. В последнем случае налоговые направляют запрос туда, где выдавали указанные налогоплательщиком документы-основания, а затем информируют заявителя о решении о предоставлении льготы. Заявление о предоставлении налоговой льготы рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения», - отмечается в материале.

В случае, если налоговым органом запрошены сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, то срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем на 30 дней. При этом налогоплательщик уведомляется о продлении срока рассмотрения заявления. По результатам рассмотрения налоговый орган также направляет налогоплательщику уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе.

О налоговых ставках и налоговых льготах налогоплательщики могут узнать в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России. Подать заявление о предоставлении льготы можно любым удобным способом: обратиться в любой налоговый орган; обратиться в любой МФЦ; посредством почтовой связи или направить информацию с помощью интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».