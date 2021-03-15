РИАМО - 15 мар. Строители начали монтаж несущих металлоконструкций пролетных строений эстакад на Ярославском и Сусоколовском шоссе для строительства Северо-Восточной хорды в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Разворотная эстакада в составе СВХ на Сусоколовском шоссе пройдет над железнодорожными путями МЦК. На ней ведется монтаж несущих металлоконструкций.

«Также ведется монтаж металлоконструкций пролетных строений эстакады съезда на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе. Работы ведутся на участке от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда», — сказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дороги будут строить и реконструировать от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда, включая разворотный путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе и направленный путепровод съезда через железную дорогу на Сусоколовском шоссе.

Всего предстоит обновить и построить более 4,6 км дорог. В рамках строительства СВХ отремонтируют: 3-й Нижнелихоборский проезд, Станционную улицу, Проектируемый проезд № 1564а, Ботаническую и Гостиничную улицы, а также Гостиничный проезд.

На Сусоколовском шоссе запланировано строительство участка от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода, Сусоколовского путепровода через МЦК, кругового пересечения в Сигнальном проезде, а также съезда с Сусоколовского шоссе на СВХ в сторону Ярославского шоссе.

На участке от 3-го Нижнелихоборского проезда до Сигнального проезда организуют движение пассажирских автобусов и сделают остановки.

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Строительство СВХ планируют завершить в 2022 году. Длина новой магистрали составит 35 км. Она соединит между собой 26 районов на северо-востоке столицы. СВХ соединит трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург, Дмитровское, Алтуфьевское, Измайловское шоссе, МКАД, шоссе Энтузиастов и магистраль Вешняки - Люберцы.

Северо-Западная хорда полностью завершена и доступна автомобилистам. На СВХ движение уже есть на шести участках. На Южной рокаде движение доступно на трех участках. Юго-Восточная хорда готова на треть – строительство ведется на 7 участках из 10.