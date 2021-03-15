РИАМО - 15 мар. Решение вопросов, связанных с загрязнением окружающей среды пластиковыми материалами, требует совместных усилий власти, общества и предприятий, сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова.

«Безусловно, решение проблемы загрязнения пластиком касается каждого. Очень важно чтобы и потребители, и правительство, и предприятия-изготовители пластиковых изделий объединили усилия в преодолении глобального кризиса загрязнения пластиком», — сказала Микаилова.

Она добавила, что одним из способов решить проблему загрязнения среды пластиком является правильная утилизация мусора с последующей переработкой.

«Утилизация и вторичная переработка отходов не только способствует улучшению экологической обстановки, но и может принести значительную экономическую выгоду. Ведь многие отходы производства и потребления возможно использовать повторно», — подчеркнула Микаилова.