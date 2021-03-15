РИАМО - 15 мар. В магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» в Москве 16 марта писатель Гузель Яхина презентует свою книгу «Эшелон на Самарканд», сообщает пресс-служба сети книжных магазинов.

Гузель Яхина — лауреата премий «Большая книга», «Книга года» и «Ясная Поляна». Ее новый роман — это путешествие и своего рода «красный истерн».

«Могу сказать, что такие книги рождаются очень редко и меняют каждого, кто прочтет. Мы все помним это чувство от Платонова: прочитанное изменило тебя. В моей памяти маячили еще и путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина на недостижимый роскошный Восток, в край сытости и жестокого зверства, тяга к теплу, к страшному теплу, к жару, к миражу в пустыне. И еще это, слава богу, робинзонада. Жанр, который обещает спасение в финале», – отметила писатель и переводчик Елена Костюкович.

Сюжет новой книги Яхиной рассказывает о 1923 году. Начальник эшелона Деев и комиссар Белая эвакуируют пять сотен беспризорных детей из Казани в Самарканд. Им предстоит пройти полный приключений путь — от лесов Поволжья и казахских степей к пустыням Кызыл‑Кума и горам Туркестана.

Мероприятие пройдет по адресу: Москва, площадь Киевского вокзала, дом 2, ТРЦ «Европейский», четвертый этаж, магазин «Читай-город». Начнется презентация 16 марта в 19:00.