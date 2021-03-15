РИАМО - 15 мар. Система фандоматов помогает посетителям торговых точек обменивать пластиковые бутылки на баллы лояльности, тем самым поддерживая раздельный сбор мусора и получая за это преимущества, сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

«У нас уже есть примеры больших сетевых магазинов, где стоят фандоматы. Их сеть требует расширения, потому что клиенты магазинов с удовольствием пользуются услугой. Это не просто услуга, а монетизированная услуга, когда клиент сдает бутылку и получает баллы на карту лояльности магазина», — сказал Григорьев.

Он отметил, что один фандомат принимает до 1200 бутылок. По мнению властей, данный проект стимулирует как посетителей магазинов, так и торговые сети.

«Следующий проект, который мы несколько лет назад начали реализовывать совместно с министерством ЖКХ на территории Московской области — вы можете видеть (специальные – ред.) автоматы в нескольких муниципалитетах. Он решает несколько задач. <…> Клиент этого автомата покупает воду или берет воду в не одноразовой посуде», — добавил Григорьев.

Он добавил, что такой автомат позволяет сэкономить свыше 30 тысяч пластиковых бутылок в год. На территории Подмосковья подобных автоматов уже более 800 единиц.

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