C начала пандемии коронавирус не раз мутировал. По данным Роспотребнадзора, в России обнаружено около 1,5 тысячи его вариантов, по миру же активно распространяются и весьма серьезные, например, британская и южноафриканская разновидности. Многие сомневаются – эффективны ли вакцины против новых штаммов ковида? Вирусолог Алексей Аграновский рассказал РИАМО, стоит ли опасаться в данной ситуации, и развеял мифы о вакцинации.

из личного архива Алексея Аграновского

– Алексей, скажите, как мутирует коронавирус и насколько быстро это происходит?

– Это все же статичное явление. Не нужно думать, что у вируса есть своя воля и он, пытаясь приспособиться, намеренно создает новые «злобные» варианты.

Такое количество мутаций регистрируется, потому что на данный момент вируса очень много в популяции, а от этого и зависит вероятность появления его новых форм. У вируса в систему копирования информации заложена ошибочность, из-за этого и случаются мутации.

Когда он попадает в клетки и размножается, из первоначального варианта получается целое облако других, которые отличаются от исходника в одной точке или нескольких. Это как в романе Роберта Шекли «Обмен разумов»: там описывается искаженный мир, отличный от нашего в одной детали, но поскольку таких миров много – они и разниться могут в соответствующем количестве. Это как раз о штаммах.

Часть вариантов из этого облака нежизнеспособна и отсеивается случайным образом, часть несет нейтральные мутации, которые держатся, но не дают вирусу никаких преимуществ. Поэтому далеко не обязательно мутанты будут хуже, чем исходный вариант.

Но может случиться и так, что это приведет к образованию более серьезных форм, вроде южноафриканского или британского. Интервал появления новой серьезной формы сложно спрогнозировать. Это может случайным образом произойти в любой момент или не произойти вообще за два-три года.

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– Почему более серьезные штаммы зарождаются в тех или иных странах или областях, например, той же Великобритании, Южной Африке, Калифорнии? Есть ли шанс, что они возникнут в России?

– С генетической точки зрения это никак не связано со странами. Как я и сказал, новая форма может появится в рандомном организме в любое время, а значит, и где угодно. Дальнейшая его судьба зависит от внешних факторов, например, степени введенных ограничений в регионе.

Нельзя точно исключить, что у нас не возникнет опасный штамм и не начнет активно распространяться, но пока я не вижу к этому предпосылок. Опасаться нужно как раз завоза новых форм из-за рубежа. Этого, увы, вряд ли удастся избежать: люди будут путешествовать и общаться, а значит – переносить их.

– В таком случае какие виды коронавируса из тех, что уже можно встретить в России, наиболее опасны и распространены?

– Никакие из штаммов, которые здесь обнаружили, пока что не обладают ярко выраженными отрицательными свойствами. Тот же британский штамм был зарегистрирован у нас в единичном случае, да и в целом его основное отличие лишь в том, что он более заразен. Другие известные штаммы к нам пока не попали.

Самым распространенным у нас считается генетический клайд GR (89 процентов всех циркулирующих вирусов). Эта линия возникла в конце февраля 2020 года.

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– Действительно ли прививки могут помочь? Многие предполагают, что из-за постоянного появления новых форм вируса они практически бесполезны.

– Прививки и правда помогают, а подобные предположения не особо соотносятся с реальностью.

Штаммы, которые полностью «уходят» от вакцин, у коронавируса не найдены.

Согласно исследованиям, в пробирке некоторые новые штаммы хуже взаимодействуют с антителами, которые появляются в ответ на вакцинацию. Но тут важно понимать, что их взаимодействие в стекле – это одно, а в организме – все же другое.

При новом штамме в генетическом материале вируса может меняться лишь небольшой кусок, в то время как на остальные его части свойства вакцины продолжат действовать. Сведения же о том, что антитела сами по себе держатся недолго, нужно проверять, ведь вакцинацию ввели совсем недавно, и осталось много неизученных сторон.

Если человек переболел одним штаммом, а потом заразился другим – это не потому что этот штамм не взаимодействует с антителами, которые есть в крови, а потому что их количество начнет падать. Есть предположение, что они держатся от нескольких месяцев до года, но это пока не подтверждено. Если в будущем ситуация сложится таким образом – нужно будет действительно прививаться повторно, причем лучше другой вакциной.

Мой совет: лучше все-таки вооружиться и вакцинироваться. Но это личный выбор каждого. Сам я привился, обезопасив семью и окружающих.

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– Какие вакцины лучше: российские или зарубежные?

– Когда пришел коронавирус, человечество сработало быстро и достойно, что в России, что за рубежом. Я считаю, что они обладают практически одинаковой эффективностью. Те же американская Pfizer и российская «Спутник V» хоть и различны по принципу действия, но степень защиты у них примерно на 90 % сравнимая. Это высокотехнологичная и красивая работа. Приятно, что они находятся на схожем уровне.

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– Есть ли серьезные противопоказания к вакцинации?

– Я не стал бы давать общие рекомендации. Лучше всего обратиться к своему врачу и посоветоваться с ним, ведь каждый случай индивидуален.

Я слышал, что, например, аутоиммунные заболевания могут стать проблемой, осложнить вакцинацию. Но если большая часть здоровых или не имеющих противопоказаний граждан сейчас сделают прививки, мы нарастим общественную степень защиты, и людям с проблемами не придется прививаться. Они будут закрыты щитом коллективного иммунитета.

Но сейчас в интернете распространяется столько вздора, что люди напуганы и не идут прививаться. Это безответственное поведение.

– Различают ли тесты новые штаммы?

– По данным Роспотребнадзора, был придуман специальный тест, который может выявить того же «британца», а еще у нас расшифровывают его геном. Это называется секвенированием.

Если говорить про обычные ПЦР-тесты – с их помощью можно выявить положительный или отрицательный результат, то бишь есть некий вариант коронавируса или нет. Но это не значит, что вообще нельзя определить конкретный штамм, просто это обойдется дороже и потребует больше времени.

И все же абсолютно каждый случай заражения изучить невозможно, хотя к изучению коронавируса и прикладываются максимальные усилия.

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– Какие еще защитные усилия стоит предпринять? Не теряют ли маска и перчатки своей актуальности?

– Маски по-прежнему стоит носить, а не выяснять, кому они мешают, похожи ли на намордники и ограничивают ли личную свободу. Ситуация с коронавирусом весьма серьезная, не черная оспа, конечно, но все же. Используя маски, мы защищаем друг друга, а некоторые получают необходимую им психологическую защиту.

Перчатки вряд ли чем-то помогут: коронавирус не распространяется через загрязнения. Они скорее затрудняют привычные нам действия – тереть нос или глаза, трогать лицо – благодаря которым можно заразиться.

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– Когда, по вашим прогнозам, история с коронавирусом полностью сойдет на нет?

– Думаю, с помощью вакцин человечество с этим справится. Скорость решения проблемы зависит от самих людей и их желания вакцинироваться. Популяция вируса будет уменьшаться, выявляемых случаев будет меньше, и шансов на появление новых опасных штаммов тоже. Тогда шумиха поуляжется, как эпидемиологическая, так и информационная.

Нельзя исключать и вариант, что со временем вирус станет эдаким сезонным заболеванием, от которого нужно будет периодически привариваться.

Я верю, что мы доживем до времен, когда все вернется в прежнее русло. Возможно, даже к этому к лету атмосфера в обществе станет спокойнее.

В сложившейся ситуации жалко каждого пострадавшего, но человечество учится справляться с такими трудностями: перестраивается медицинская система, развиваются технологии и наука, проводятся исследования. К сожалению, вряд ли это последняя эпидемия в истории человечества, но, возможно, теперь к следующей мы будем готовы лучше.