РИАМО - 15 мар. На прошлой неделе четыре мобильных лаборатории «Мособлэкомониторинга» провели 11 рейдов по проверке качества воздуха в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области​.

«Качество воздуха проверено в городских округах Балашиха, Люберцы, Богородский, Одинцовский, Химки, Павловский Посад, Егорьевск и Дубна. Анализировались концентрации 20 загрязняющих веществ. В подавляющем большинстве локаций превышений не зафиксировано, концентрации колебались от 0,3 до 0,8 ПДК», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Лишь в Богородском округе выявили незначительное превышение ПДК этилбензола. Источник загрязнения устанавливается.

Также в Подмосковье работают 65 стационарных лабораторий для мониторинга за качеством воздуха.

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