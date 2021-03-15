РИАМО - 15 мар. С 11 по 14 марта на территории Одинцовского округа провожали зиму масштабными народными гуляньями: 48 праздничных мероприятий посетили более 34 тысяч жителей и гостей муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основные события развернулись в минувшее воскресенье, 14 марта, на Пушкинской поляне в Захарово, где было подготовлено порядка 20 тематических площадок и активностей для людей всех возрастов. Здесь вместе со зрителями отмечала Масленицу народная артистка России Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня».

«Всего на Масленицу было запланировано порядка 50 массовых мероприятий – на всех территориях округа. Одних только ярмарок – 44. По нашим подсчетам, в народных гуляньях на Масленицу приняли участие более 34 тысяч человек. Жители Одинцовского округа любят этот праздник и всегда охотно в нем участвуют. А наша задача — создать атмосферу, насытить день событиями и сделать так, чтобы традиционная Масленица была яркой и запоминающейся», – рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

Помимо традиционных гуляний на территории Пушкинской поляны также было подготовлено еще три главные площадки муниципалитета. Так, «Детская масленица» в парке «Раздолье» 13 и 14 марта собрала около 6700 юных гостей и их родителей. Маленькие участники праздника покатались на лошадях и упряжке с хаски, посмотрели детскую сказочную постановку и попробовали главные угощения масленичных гуляний.

Порядка 3500 человек приняли участие в праздновании Широкой Масленицы в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 14 марта. Организаторы подготовили концертные выступления, тематические квесты, масленичные мастер-классы.

Также в Звенигороде прошел четырехдневный фестиваль «Вкусная Масленица», где ежедневно посетителей ждала увлекательная гастрономическая программа, посвященная разным блюдам и продуктам. Здесь около 10 тысяч человек смогли попробовать различные вареники и пельмени, сыры, рыбу, блины, а также принять участие в тематических кулинарных мастер-классах.

Помимо этого, праздничные мероприятия проходили во всех территориальных управлениях муниципалитета. Гости смогли попробовать блины из печи, а также изготовить сувениры для дома. Атмосферу праздника помогли создать народные песни и пляски, хороводы, игры и кулачные бои, театрализованные представления, а также масленичные ярмарки.