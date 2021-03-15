РИАМО - 15 мар. Столичные специалисты соцзащиты посетили семью после сообщений СМИ о жестоком обращении с 12-летней девочкой, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация, что отец девочки издевается над ней. Мужчина постоянно пьет и курит дома, а также вводит ограничения в еде у ребенка. На жестокое обращение в соцсети пожаловалась сестра девочки. По данному факту идет доследственная проверка.

«Сейчас девочка находится дома. С ней и папой работают сотрудники соцзащиты, включая психологов. Сотрудники посетили семью сразу же, как поступила информация о возможном жестком обращении с ребенком», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что в квартире созданы благоприятные условия для воспитания и жизни ребенка. Ребенок занимается спортом. Соцработники продолжать контактировать с семьей.