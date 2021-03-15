РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Сотрудники следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК РФ по Московской области в ходе расследования уголовного дела устанавливают личность погибшей молодой женщины, они ищут тех, кто может помочь следствию, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

30 июня 2018 года в воде и на берегу у Большого Люберецкого карьера, расположенного в 400 метрах на юго-восток от НСТ «Горняк» Котельников, в нескольких местах обнаружены фрагменты тела неустановленного человека. Также 8 января 2020 года на берегу Москвы-реки вблизи дома №1 по Южному проезду в Дзержинском обнаружен череп неустановленного человека.

«Согласно заключению эксперта, фрагменты черепа и костей принадлежат одному лицу женского пола. В ходе комплекса экспертиз воссоздан прижизненный облик лица неустановленной женщины. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных действий, направленных на установление личности потерпевшей, а также лиц, причастных к убийству», - говорится в сообщении.

Предположительно, погибшая девушка могла исчезнуть с декабря по май 2018 года. Ее приметы: возраст от 18 до 29 лет, рост 152-167 сантиметров, размер обуви 36 (длина стопы 23 сантиметра), ногти окрашены красным лаком. Была одета в бело-серый свитер с большим воротом (GT Gokcedag), футболку красного цвета.

Если кто-то из граждан обладает информацией, которая поможет следствию, ее просят сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 8(495)559-10-77 - ОУР МУ МВД России «Люберецкое», Морозов Дмитрий Владимирович; 8(968)678-46-73 - Синицын Сергей Евгеньевич; 8(495)554-93-94 или 112 - дежурная часть МУ МВД; 8(495)554-55-83, 8(495)559-63-06 - Следственный отдел по городу Люберцы.