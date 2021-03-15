РИАМО - 15 мар. В прошлом году в аппарат уполномоченного по защите прав человека в Подмосковье поступило около 200 вопросов, более половины из них — от пенсионеров, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«В 2020 году к нам в аппарат поступило 198 обращений по вопросам защиты прав потребителей, в том числе четыре коллективных. Это на четыре процента меньше, чем в предыдущем году», — сказала Семенова.

По ее словам, обращения преимущественно носят устный характер и формат индивидуальной консультации.

Она добавила, что от общего числа обращений от пенсионеров поступило 56%, от инвалидов — 5%, от законных представителей несовершеннолетних — 2%.