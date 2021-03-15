РИАМО - 15 мар. В понедельник в Московской области открылся штаб по контролю за голосованием, передает корреспондент РИАМО.

В работе штаба будут участвовать основные институты гражданского общества Подмосковья, такие как члены рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты Московской области под руководством Дмитриевой Татьяны Романовны, структура Уполномоченного по правам человека в Московской области, Совет по правам человека Московской области, ведущие общественные организации и НКО региона, представители экспертного сообщества.

«Наблюдателям мы должны сделать памятку для того, чтобы люди понимали, каким образом отвечать на те или иные вопросы. <...> Что касается свободной среды, здесь у нас слава богу, все в порядке. <...> Наши мониторинговые группы как обычно будут работать оперативно и реагировать на все вопросы», — сказала зампред Общественной палаты Московской области, член ОП РФ, лидер движения молодых политических экологов Подмосковья «Местные» Татьяна Дмитриева.

Уже в ближайшее время начнется подбор и обучение кандидатов в наблюдатели.

«Первый старт дан сегодня. Собрали общенаблюдательный штаб за выборами. Мы понимаем, что впереди большая кампания. <…> Это накладывает особый отпечаток на ведение и наблюдение за такого рода кампанией», — сказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Она отметила, что подобные мероприятия должны помочь объединить усилия и подготовить как избирателей, так и кандидатов.

«Самое главное, чтобы не нарушались права ни избираемых, ни избирателей», — отметила Семенова.

По ее словам, наблюдателем может стать любой желающий. Для этого необходимо будет пройти обучение, в рамках которого будут также доступны онлайн-курсы.

Член Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский подчеркнул, что выборы должны быть максимально доступны и понятны для всех участников кампании.

«Наши мониторинговые группы призваны сделать эти выборы более человеческими, более понятными для всех. В том числе, кстати, и для наблюдателей. <...> В этом году выборы будут трехдневные — это дополнительный стресс и нагрузка для тех, кто участвует в выборах», — сказал Кончаловский.

Он добавил, что явка может быть действительно высокой благодаря возможности выбрать наиболее удобный для голосования участок.

Выборы депутатов Госдумы состоятся в России в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В этот день также пройдут выборы в Мособлдуму.