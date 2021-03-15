РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец завоевали девять медалей различного достоинства на региональных соревнованиях по тхэквондо, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Чемпионат и первенство региона собрали порядка 150 спортсменов из Московской области.

«Команда из девяти воспитанников СШОР Люберец выступила на чемпионате и первенстве Московской области по тхэквондо. Все спортсмены получили медали различного достоинства. Это отличный результат!» - говорится в сообщении.

Тимофей Трофименко, Константин Лякишев и Дмитрий Додобаев заняли первые места на пьедестале. Вторыми стали Евгения Назарова, Милана Боровкова, Данила Лякишев, Никита Галушко. Третье место - у Анастасии Манафовой и Дмитрия Милехина.