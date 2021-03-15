РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Специалисты отдела защиты прав потребителей в подмосковном Подольске в минувшем году вернули более 3 миллионов рублей жителям округа, права которых были нарушены, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

За последние пять лет в отдел защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации округа поступило более 3,9 тысячи обращений от жителей, а по результатам работы в претензионном и судебном порядке в пользу потребителей было возвращено более 31 миллиона рублей.

«В 2020 году в отдел защиты прав потребителей управления за оказанием правовой и консультационной помощи обратились 502 жителя округа. По результатам работы отдела (консультации, беседы, составление претензий) в досудебном порядке в пользу потребителей, права которых были нарушены, в 2020 году было возвращено более 2 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела принимали участие в судебных процессах по делам о защите прав потребителей. За отчетный период по решению суда в пользу потребителей взыскано 1,1 миллиона рублей. Всего за отчетный период потребителям было возвращено более 3,1 миллиона рублей.

Отдел защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации муниципалитета оказывает консультационно-правовую помощь в подготовке претензии, проекта искового заявления. Телефон отдела: 8(496)755-57-56.