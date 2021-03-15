РИАМО - 15 мар. Популярный журналист и продюсер Екатерина Локоткова встретится с читателями в магазине «Читай-город» в Москве 18 марта, она презентует им свою новую книгу «Пешком до счастья», сообщает пресс-служба книжной сети.
В новом произведении Локоткова рассказывает, как она прошла Путь Сантьяго – древний паломнический маршрут, пролегающий через северную Испанию.
Гостем презентации станет известная телеведущая Анна Чапман, которая вдохновила автора на прохождение этого древнего пути. Вход свободный. Количество мест ограничено. При себе нужно иметь маску и перчатки. Также на мероприятии будет соблюдаться соцдистанцирование.
Мероприятие пройдет 18 марта в 19:00 по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2, ТРЦ «Европейский», 4-й этаж, магазин «Читай-город».
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