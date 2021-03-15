РИАМО - 15 мар. Популярный журналист и продюсер Екатерина Локоткова встретится с читателями в магазине «Читай-город» в Москве 18 марта, она презентует им свою новую книгу «Пешком до счастья», сообщает пресс-служба книжной сети.

В новом произведении Локоткова рассказывает, как она прошла Путь Сантьяго – древний паломнический маршрут, пролегающий через северную Испанию.

«Что происходит с нами, когда мы не боимся выйти из зоны комфорта? Какие открытия ждали автора? Что нового она узнала за эти несколько сот километров о мире, его энергии и, главное, о самой себе? Всем этим она делится с нами на страницах этой книги! Задуматься, засмеяться, иногда даже заплакать – готовы отправиться в удивительное путешествие? На встрече автор расскажет, как организовала свое путешествие и решилась отправиться в него одна», – говорится в сообщении.

Гостем презентации станет известная телеведущая Анна Чапман, которая вдохновила автора на прохождение этого древнего пути. Вход свободный. Количество мест ограничено. При себе нужно иметь маску и перчатки. Также на мероприятии будет соблюдаться соцдистанцирование.

Мероприятие пройдет 18 марта в 19:00 по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2, ТРЦ «Европейский», 4-й этаж, магазин «Читай-город».