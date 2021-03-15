РИАМО - 15 мар. Самый пожилой житель столицы сделал прививку от коронавируса, пенсионеру 104 года, сообщает ТАСС.

«Самому возрастному вакцинированному от коронавируса москвичу — 104 года. <…> Всего в Москве прививку от коронавируса получили более 700 тысяч человек, из них 50% старше 60 лет», — сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Он добавил, что сделать прививку от заболевания могут москвичи старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями, которые требуют соблюдения домашнего режима. Они тяжелее всего переносят Covid-19 и входят в группу риска.

Тяжельников отметил, что привиться разрешается при отсутствии у гражданина обострения хронического заболевания или если желающий не принимал участия в клиническом исследовании вакцины. Прививка разрешена при отсутствии других прививок в последнии 30 дней, а также если человек не болел ОРВИ в течение двух недель до вакцинации.

За минувшие сутки в столице выявили 1353 новых случая заражения Covid-19. За все время пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 001 747 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

15 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 9 437 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 627 больных. В Москве - 1353.

- Пострадавшие от пандемии отрасли начали восстанавливаться в Москве. На 10 марта число безработных снизилось с начала года на 37,4%, а реальная заработная плата за январь — декабрь прошлого года выросла на 4%.

- Цифровой ассистент помогает столичным врачам лечить Covid‑пациентов. Врачи используют цифровой алгоритм News2 для лечения пациентов в коронавирусных госпиталях Москвы.