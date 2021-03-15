РИАМО - 15 мар. В минувшем году в Подмосковье на 20% снизилась заболеваемость туберкулезом в сравнении с 2019 годом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По итогам прошлого года года число впервые выявленных больных туберкулезом в регионе составило 1523 человека, что на 357 меньше показателя 2019 года.

«Помимо этого, значительно снизилось общее количество больных туберкулезом на 34%. В Московской области все пациенты обеспечены необходимыми противотуберкулезными препаратами», — сказал главный внештатный специалист-фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Он подчеркнул, что в прошлом году более 80% пациентов полностью излечились от туберкулеза.

В регионе работает Центр госпитализации больных туберкулезом, который позволяет контролировать госпитализацию пациентов в профильные отделения медицинских организаций на территории всей Московской области.