РИАМО - 15 мар. Масленичные гулянья проходили почти в 100 парках Подмосковья, их посетили свыше 780 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В этом году Масленичная неделя проходила с 8 по 14 марта. Основные гулянья, приуроченные к Масленице, прошли на выходных – 13 и 14 марта.

«Порядка 100 подмосковных парков культуры и отдыха провели мероприятия, посвященные празднованию Масленицы. Их посетили более 780 тысяч человек», – отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Гости праздника могли принять участие в мастер-классах, посмотреть концерты, а также посетить ярмарки.

Кроме того, посетители угощались блинами и согревались горячим чаем. Завершились гулянья сжиганием соломенного чучела, которое олицетворяет собой саму Масленицу и свидетельствует о наступлении весны.