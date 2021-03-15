РИАМО - 15 мар. Порядка 70 тыс москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации в районе Кузьминки на юго-востоке города, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр города Сергей Собянин осмотрел новостройку, возведенную по реновации на Волгоградском проспекте, 161А.

«В новые квартиры (в Кузьминках - ред.) должны переехать свыше 64 тыс человек. Это более 40% жителей района. Поэтому неслучайно, что переселение в Кузьминках началось раньше, чем во многих других районах Москвы, еще в конце 2018 года», — отметил Собянин.

Двухсекционный дом построен по индивидуальному проекту. В доме 105 квартир общей площадью 5,8 тыс «квадратов». Во всем доме — улучшенная отделка квартир и мест общего пользования.

Подземный паркинг насчитывает 55 машино-мест. Двор и прилегающая территория благоустроены, также там провели масштабное озеленение.

В кварталах, прилегающих к новостройке на Волгоградском проспекте, планируется возвести школу, детсад, многофункциональный комплекс, а также Ледовый дворец с катком, два ФОКа и спортивный комплекс.