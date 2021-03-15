РИАМО - 15 мар. Служебную проверку проводят в отношении одного из руководителей линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Предварительно установлено, что в ноябре 2020 года указанный сотрудник дал указание подчиненным не регистрировать в установленном порядке пропажу со склада вещественных доказательств, изъятых по материалам проверок и уголовным делам, находящимся в производстве», - говорится в сообщении.

Если вина сотрудника будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также его привлекут к ответственности.