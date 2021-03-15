РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 мар. В подмосковных Котельниках загорелась квартира, в пожаре погиб один человек, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в медицинских кругах.

По данным на сайте регионального ГУ МЧС России, в 10:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире в городском округе Котельники по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №12. В 10:51 пожар потушили.

«Сегодня утром погиб человек в пожаре в микрорайоне Белая Дача», - сказал источник.

В тушении участвовали три единицы техники и 11 человек.