РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. Пять человек пострадали в аварии с участием маршрутки и такси, произошедшей в понедельник днем на Горьковском шоссе в Балашихе, их в состоянии средней степени тяжести доставили в травмоцентры Люберец и Жуковского, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова.

Дорожная авария, в которой столкнулись такси и маршрутка №473, произошла около 12:40 на 22-м километре Горьковского шоссе в районе Горсовета. Очевидцы аварии разместили в соцсетях фото и видео, на котором видно, что после столкновения маршрутка завалилась на бок. На место ДТП выехали сотрудники экстренных служб, включая скорую помощь.

«Вызов поступил к нам в 12:50. Были направлены четыре бригады скорой медицинской помощи, которые оказались на месте уже через 12 минут. Погибших нет. Пострадало пять человек. Они в состоянии средней степени тяжести были доставлены в травмоцентры Московской области: четверо в Жуковский, один - в Люберцы», - сказала Муканова.

Выясняются все обстоятельства происшествия.